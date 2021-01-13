В Петербурге выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3003 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1432 человека. Из них 1071 — на самоизоляции, 361 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 566 летальных исходов. При этом вылечились 28 658 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.