Женщина чуть не зарезала своего сожителя на Парашютной

Женщина чуть не зарезала своего сожителя на Парашютной
Мужчину везли с ножевым раненеим. Фото: Pixabay

Женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что по Парашютной улице в Петербурге случайно ударила ножом сожителя.

В квартире с ножевым ранением в области брюшной полости обнаружен мужчина 1985 года рождения. Его увезли в больницу. По подозрению задержана женщина 1987 года рождения.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Кировского района госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро. Она открыла дверь незнакомцу, а после получила несколько ножевых ранений.

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