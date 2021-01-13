Водитель, совершивший смертельное ДТП на Петрозаводском, смог скрываться от полиции два часа

Сотрудники полиции задержали водителя по месту проживания. Вычислить виновника ДТП удалось по камерам видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе. Инцидент случился накануне, 12 января, примерно в 22:00. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, мужчина управлял автомобилем «Форд Фокус». После совершения наезда он решил скрыться с места ДТП. Однако камеры видеонаблюдения смогли рассекретить виновника случившегося. В итоге, 13 января в 00:10 виновник аварии был задержан по месту жительства.

Пострадавшая в столкновении от полученных трав скончалась на месте.

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