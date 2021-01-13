Петербуржцы заметили пожар на Адмиралтейских верфях

Официального подтверждения или опровержения факта пожара пока нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Официального подтверждения или опровержения факта пожара пока нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В среду, 13 января, около четырех часов дня корпус Адмиралтейских верфей окутал плотный черный дым. Похоже, на предприятии пожар.

О чрезвычайном происшествии рассказали очевидцы. Житель Северной столицы поделился фотографиями задымлённого завода в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». О причинах возможного возгорания сведений нет, официального комментария по поводу пожара представители Адмиралтейских верфей также не давали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этот же день в доме №26 по проспекту Тореза в Выборгском районе Петербурга загорелась квартира. К месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, однако о пострадавших и причинах пожара еще ничего неизвестно.