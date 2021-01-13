Доктор Мясников сомневается в естественном происхождении коронавируса

Мясникова беспокоит, что коронавирус распространяется по самому пессимистичному сценарию - абсолютно непредсказуемо. Фото: кадр из видео Youtube

Мясникова беспокоит, что коронавирус распространяется по самому пессимистичному сценарию - абсолютно непредсказуемо. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале высказал предположение, что коронавирусная инфекция COVID-19 может иметь искусственное происхождение.

Медик аргументировал свою точку зрения тем, что вирус оказался гораздо более непредсказуемым, чем ожидали специалисты. Мясников отметил, что вспышки происходили практически одновременно в разных точках мира — все предыдущие эпидемии в истории имели другую схему развития, включая коронавирусные пневмонии.

Доктор указал и на пристальное внимание СМИ к коронавирусу в момент, когда заболевание только начинало распространяться. «Это все, конечно, фантазии, но терзают меня «смутные сомнения», — заключил Мясников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Мясникова, курение является главным фактором развития онкологических заболеваний.