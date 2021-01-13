Стало известно, как себя чувствует заболевшая коронавирусом Ахеджакова

Актриса находится в больнице под наблюдением врачей.

Директор театра «Современник» Игорь Попов рассказал, как себя чувствует народная артистка России Лия Ахеджакова. На данный момент актриса находится в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

Попов отметил, что состояние Ахеджаковой оценивается как стабильное. Артистка лежит в обычной палате и пока что вынуждена оставаться в медицинском учреждении.

Напоминаем, что актриса работает в театре «Современник» с 1977 года. Она известна не только своими ролями в театре, но и кино.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи оценили состояние госпитализированной Фрейндлих. Оно остается стабильным на протяжении некоторого времени. Актриса выполняет все предписания врачей.