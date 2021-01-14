В Петербурге на 87% выросло число обращений в больницы с коронавирусом

В Петербурге пока нет устойчивых предпосылок для снижения распространения коронавируса.

За неделю число пациентов с коронавирусом обратившихся в больницы, выросло на 87%. Об этом говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в четверг, 14 января.

За последние сутки в городе число зараженных, которые обратились к медикам за помощью, составило 4011 человек, что на 87% больше по сравнению с аналогичным днем на прошлой неделе.

Количество госпитализаций за сутки составило 785 случаев — показатель снизился на 1,13% по сравнению с прошлой неделей. Запас коечного фонда в Петербурге превысил 20%, сейчас к приёму пациентов готовы 12488 коек.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 284773 случая заражения COVID-19. Скончались 8566 человек. Выздоровело 172972 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день в Северной столице привито от COVID-19 18 477 человек, из них 1 795 прошли оба этапа вакцинации. Также первый этап вакцинации уже прошли более 5,5 тысяч петербуржцев старше 60 лет. В общей сложности, в город на сегодняшний день поступило 42 692 дозы «Спутника V», из них 27 392 доставлено в медицинские учреждения, еще 15 300 находятся на базе.