Жильцов дома на Светлановском проспекте эвакуировали из-за «минирования» здания

В Калининском районе Петербурга из-за угрозы заминирования эвакуировали жителей одного из домов. Им пришлось покинуть свои квартиры поздним вечером.

Инцидент произошел в четверг, 14 января, в доме № 109, корпус 1 по Светлановскому проспекту. Очевидцы рассказали правоохранителям, что двое молодых людей обходили квартиры, звонили в двери со словами, что в здании заложена бомба.

Как сообщил 78.ru,прибывшие росгвардейцы полностью эвакуировали жильцов третьей парадной — порядка 50-60 человек. На месте также работали кинологи.

В результате осмотра взрывного устройства в здании не обнаружили. Кем были злоумышленники, которые дезинформировали жильцов дома, остается неизвестным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара в доме на проспекте Маршала Жукова.