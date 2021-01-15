Резкая критика вынудила WhatsApp отложить обновление пользовательского соглашения

Руководство мессенджера WhatsApp приняло решение перенести сроки введения нового пользовательского соглашения в области персональных данных. Это произошло из-за шквала негативных реакций на новость и массовой потери пользователей.

Как сообщается в заявлении администрации мессенджера, новость о предстоящих изменениях в политике конфиденциальности вызвали в сети «волну дезинформации, вызывающей беспокойство».

В WhatsApp заявили, что переписки пользователей остаются только между ними и сервис по-прежнему будет защищать чаты двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения.

Отмечается, что сроки обновления пользовательского соглашения были перенесены с 8 февраля на 15 мая. До этого момента «никто не будет заблокирован или удален.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram.