На Шаврова каршеринг въехал в толпу пешеходов

На Шаврова каршеринг въехал в толпу пешеходов
В аварии пострадала женщина-пешеход, её госпитализировали с легкими травмами. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В пятницу, 15 января, около 23 часов на перекрестке улицы Шаврова и Комендантского проспекта в Приморском районе Северной столицы водитель каршеринга врезался в толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

Судя по записям камер видеонаблюдения, арендованный автомобиль столкнулся с иномаркой, — водители не пропустили друг друга на перекрестке. Протаранив Kia, каршеринг буквально вылетел на тротуар. Несмотря на поздний час, на улице было много пешеходов.

В результате арендованная машина, за рулем которой находился 27-летний мужчина, въехала в толпу людей, стоявших на перекрестке. К счастью, происшествие обошлось без серьезных жертв. Пострадала женщина-пешеход, ее пришлось госпитализировать, но её травмы медики оценивают как легкой степени тяжести. Виновника дорожного инцидента предстоит определить полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем 16 января на Бухарестской иномарка влетела в трамвай, парализовав движение транспорта.

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