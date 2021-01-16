Тихвин лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Ленобласти

Тихвин лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Ленобласти
В Тихвине довольно много заболевших. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

За сутки там заразился 21 человек – это больше, чем в других населенных пунктах региона.

Тихвин стал лидером по количеству заболевших коронавирусом в Ленинградской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону, который опубликовал список населенных пунктов, где были выявлены новые случаи заражения.

В Тихвине успели заболеть 21 человек, в Кириши и Сертолово по 14 человек, а в Выборге заразились 11 граждане. Всего в Ленобласти на 16 января было зарегистрировано 226 новых случаев заражения.

Напоминаем, что с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом успели заразиться более 27,3 тысяч граждан. Из них большинство выздоровело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РПЦ рекомендуют отказаться от крещенских купаний. Церковь призывает соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

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