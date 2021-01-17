Во Всеволожске спасатели тушили жилой дом

Во Всеволожске спасатели тушили жилой дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 17 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. На Дорожной улице во Всеволожске загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило постройку на общей площади 100 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило в 1:56. Справиться с огнем удалось к 2:32. Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в Сертолово – там загорелась квартира в четырехэтажном здании. Очевидцы вызвали спасателей и поделились кадрами с места происшествия.

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Всеволожский район пожар происшествия


 

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