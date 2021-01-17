Вооруженные жители Мичигана вышли к зданию парламента

Вооруженные жители Мичигана вышли к зданию парламента
На данный момент ситуация спокойная. Фото: pixabay

Десятки американцев с оружием в руках собрались у здания парламента в городе Ленсинг, штат Мичиган.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 января. О вооруженных жителях США сообщает телеканал MSNBC. Отмечается, что обстановка у здания парламента спокойная. Жители вышли со стрелковым оружием, ношение которого им разрешено на территории штата Мичиган.

Полицейские оцепили здание властей. При этом мирные жители могут спокойно подходить к лужайке, которая находится рядом. Кроме этого, за развитием событий наблюдают сотрудники Национальной гвардии США. Они прибыли на джипах и других бронированных автомобилях и находятся рядом. По данным газеты «Известия» к месту происшествия прилетели вертолеты.

На данный момент точная причина сбора людей у здания парламента неизвестна. Однако причиной могла стать инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена. Из-за этого события во многих городах усилили безопасность, так как ранее сторонники действующего президента Дональда Трампа пытались устроить захват Капитолия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не менее 300 человек ворвались в Конгресс США в день его штурма.

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