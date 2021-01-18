Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 95 млн

Во всем мире новая коронавирусная инфекция выявлена уже более чем у 95 млн пациентов. Россия занимает 4-е место по числу заболевших.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, новую болезнь выявили у 95 003 533 человек. Больше всего случаев зафиксировано в США — более 23,9 миллиона.

На втором месте находится Индия — свыше 10,5 млн случаев коронавируса, на третьем — Бразилия, где зарегистрировано 8,4 млн зараженных. Далее идут Россия (3,5 млн) и Великобритания (3,4 млн).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ВОЗ раскрыли длительность заразного периода у переболевших COVID.