Гипермаркет на Шереметьевской за два дня дважды пытались обокрасть

Гипермаркет на Шереметьевской за два дня дважды пытались обокрасть
Мужчина пытался украсть сразу 108 плиток шоколада. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Московском районе один и тот же гипермаркет на Шереметьевской улице пытались обокрасть дважды, 15 и 17 января, на общую сумму более 20 тысяч рублей.

Так, 15 января инцидент произошел около восьми часов вечера. Сотрудники магазина заметили вора и вызвали наряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Прибывшие к месту происшествия стражи порядка обыскали злоумышленника. Выяснилось, что он пытался пронести без оплаты упаковку чая и 108 плиток шоколада общей стоимостью 7,5 тысяч рублей.

Вторая попытка кражи не заставила себя ждать. Уже 17 января в 15:40 ситуация повторилась. На этот раз росгвардейцы задержали мужчину, который украл 9 упаковок кассет для бритья на 13,9 тысяч рублей. В обоих случаях похищенное изъяли, а преступников передал в отдел полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино хулиганы напали на таксиста, угнали его машину и попали на ней в ДТП.

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