Три человека пострадали в ДТП на Бухарестской

В понедельник, 18 января, на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Проезжую часть не поделили автомобили Hyundai и Volkswagen.

В результате последняя иномарка вылетела на тротуар и наехала на пешеходов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

Пострадали три человека. Двух пешеходов увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Состояние женщины 1949 года рождения оценивается как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло массовое ДТП. Точное число участников выясняется.