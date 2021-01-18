Три человека пострадали в ДТП на Бухарестской

В понедельник, 18 января, на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.
Проезжую часть не поделили автомобили Hyundai и Volkswagen.
В результате последняя иномарка вылетела на тротуар и наехала на пешеходов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.
Пострадали три человека. Двух пешеходов увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Состояние женщины 1949 года рождения оценивается как тяжелое.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта произошло массовое ДТП. Точное число участников выясняется.