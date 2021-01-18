В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса

В Великобритании выявлен самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире.

Согласно статистическим данным, собранным исследовательской платформой «Наш мир в данных» на базе Оксфордского университета, за минувшую неделю с 11 по 17 января в Британии ежедневно от коронавирусной инфекции умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион.

По данным платформы, ни в одной другой стране планеты сейчас нет более высокого уровня смертности на душу населения.По последним данным, число зараженных коронавирусом в Британии достигло 3 443 321 человека, выздоровело 8 193 пациента, число смертельных исходов достигло 90 030.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проблемы со сном затронули около трети заболевших коронавирусом. Однако данный симптом может быть и у тех, кто не заразился инфекцией. Симптом болезни проявился и у здоровых людей.