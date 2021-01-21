Полиция эвакуировала петербуржцев из «Ленты» на Хасанской

В Красногвардейском районе города полиция и пожарные собрались у гипермаркета «Лента» на Хасанской улице. По словам очевидцев, в магазине произошло задымление.

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Около 18 часов из «Ленты» на Хасанской улице эвакуировали посетителей.

«Много полиции и ДПС не пускают людей в «Ленту» на Хасанской улице», — пишет пользователь.

Жители города рассказали в комментариях, что в гипермаркете сработали три датчика на задымление. На кадрах с места ЧП видны служебные автомобили полиции и пожарной службы. Несколько полицейских машин подъехали прямо ко входу в магазин.

«ДПС, в таком случае, скорее всего обеспечивает беспрепятственный проезд ко входам/выходам. Чтобы никто не перегородил тачкой», — написал петербуржец.

Петербуржцы также не упустили возможность проявить остроумие в комментариях. Некоторые шутят, что в гипермаркете нашли просроченные продукты или продают синие трусы со скидкой. Кто-то также предположил, что «жена Навального за сухарями мужу приехала».

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