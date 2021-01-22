Больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена

При этом почти 40% опрошенных обращаются к медикам, только если что-то очень сильно беспокоит. Фото: Pixabay

При этом почти 40% опрошенных обращаются к медикам, только если что-то очень сильно беспокоит. Фото: Pixabay

Большинство россиян (60%) признались, что обращаются за медицинской помощью уже с запущенными заболеваниями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное компанией «Росгосстрах Жизнь» совместно с «Инвитро», у каждого третьего жителя России есть хронические заболевания, а у каждого седьмого время от времени ухудшается самочувствие. Тем не менее лишь половина россиян проходят диспансеризацию, а больше 60% граждан идут в больницу, когда болезнь уже запущена.

При этом почти 40% опрошенных обращаются к медикам, только если что-то очень сильно беспокоит, а 29% — при первых симптомах болезни. Только в крайнем случае в врачу обращаются 23% россиян, а 18,5% периодически ходят в больницу для профилактики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян срочно привиться от COVID-19.