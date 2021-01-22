Больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена

Больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена
При этом почти 40% опрошенных обращаются к медикам, только если что-то очень сильно беспокоит. Фото: Pixabay

Большинство россиян (60%) признались, что обращаются за медицинской помощью уже с запущенными заболеваниями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное компанией «Росгосстрах Жизнь» совместно с «Инвитро», у каждого третьего жителя России есть хронические заболевания, а у каждого седьмого время от времени ухудшается самочувствие. Тем не менее лишь половина россиян проходят диспансеризацию, а больше 60% граждан идут в больницу, когда болезнь уже запущена.

При этом почти 40% опрошенных обращаются к медикам, только если что-то очень сильно беспокоит, а 29% — при первых симптомах болезни. Только в крайнем случае в врачу обращаются 23% россиян, а 18,5% периодически ходят в больницу для профилактики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян срочно привиться от COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач заболевание опрос


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
Больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена
Пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга
В Германии впервые нашли случай заболевания бразильским штаммом COVID-19
Спасатели сняли со строительных лесов школы в Петербурге мужчину, который ...
В Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы
Московские хирурги пришили руку пациента к его животу
Прокуратура предупредила петербуржцев о последствиях за участие в митингах ...