Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс привился от коронавирусной инфекции. Ему ввели первый компонент вакцины.

Миллиардер рассказал в Twitter, что главным преимуществом 65-летнего возраста является то, что он среди первых смог получить вакцину от коронавируса. Он сообщил, что несколько дней назад ему ввели первую дозу. Гейтс добавил, что чувствует себя замечательно.

Также американский предприниматель поблагодарил ученых, врачей и участников испытаний, благодаря которым вакцинация от ковида стала возможной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Аргентины привился от коронавируса российской вакциной. 61-летний политик привился препаратом на следующий день после того, как в Аргентине одобрили использование российского препарата пожилыми людьми старше 60 лет.