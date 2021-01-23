В Роспотребнадзоре назвали срок выработки антител после вакцинации от коронавируса

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после прохождения двух этапов вакцинации, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Максимальное количество (антител — прим.ред.) через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью», — сообщил специалист в эфире телеканала «Доктор».

По его словам, даже наличие антител и иммунитета не говорит о том, что можно не соблюдать масочный режим. Ученый отметил, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунитет до девяти месяцев, и в течение этого времени можно не делать прививку от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре усомнились, что вакцинация от коронавируса откроет границы.