Главный тренер «Реала» Зидан подхватил коронавирус

Главный тренер &#171;Реала&#187; Зидан подхватил коронавирус
Зинедин Зидан подхватил COVID. Фото: скриншот Instagram

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сдал положительные тест на выявление коронавирусной инфекции.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте команды. О состоянии спортсмена не сообщается.

Напомним, Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз – лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году в УЕФА назвали этого спортсмена лучшим футболистом за последние 50 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на коронавирус также сдавал российский футболист Артем Дзюба. Из-за болезни он не вошел в состав «Зенита» на сбор в Дубае.

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Зинедин Зидан пандемия реал


 

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