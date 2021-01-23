Главный тренер «Реала» Зидан подхватил коронавирус

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сдал положительные тест на выявление коронавирусной инфекции.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте команды. О состоянии спортсмена не сообщается.

Напомним, Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз – лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году в УЕФА назвали этого спортсмена лучшим футболистом за последние 50 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на коронавирус также сдавал российский футболист Артем Дзюба. Из-за болезни он не вошел в состав «Зенита» на сбор в Дубае.