За привлечение подростков на незаконные митинги могут давать 5 лет

За привлечение подростков на незаконные митинги могут давать 5 лет
Депутат Госдумы Евгений Марченко. Фото: duma.gov.ru

В России планируют ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. Координаторов могут отправлять в тюрьму до 5 лет.

Как сообщает в субботу, 23 января, РИА Новости, соответствующий законопроект подготовил депутат Евгений Марченко. Отметим, что на данный момент за данное нарушение предусмотрен штраф, – 50 тыс. для граждан и 100 тыс. для должностных лиц.

По словам автора законопроекта, от призывов на незаконные митинги страдают родители, которые несут ответственность за детей, а также учебные заведения.

В итоге, депутат предложил наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

«Склонение, вербовка или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого», – говорится в сообщении Евгения Марченко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Хабаровске задержали несколько человек на акции в поддержку Навального.

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