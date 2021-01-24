Более 25 тыс. петербуржцев сдали тесты на коронавирус за сутки

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 25364 человек.

Обработано 2226 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщили утром 24 января в администрации Петербурга.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1183 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 698 273 случая заражения, выздоровело 3 109 315 пациентов, умер 68 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.