Смольный: за последние сутки привились от COVID-19 889 жителей Петербурга

По данным информационной справки, опубликованной на сайте Смольного вечером воскресенья, 24 января, первую фазу вакцинации против коронавируса за сутки прошли 889 горожан.

Кроме того, 34 петербуржца за минувшие сутки получили вторую дозу вакцины от COVID-19. В общей сложности, с начала массовой вакцинации привились 35 920 жителей Северной столицы, из которых 5 677 полностью завершили цикл, сделав обе инъекции препарата.

Также в справке отмечается, что в город поступили, в общей сложности, 105 242 дозы «Спутника V». На данный момент в петербургских поликлиниках доступны 40 922 комплекта препарата. В Смольном добавляют, что по сравнению с итогами прошлой недели, ежедневные случаи заражения коронавирусом в Петербурге сократились на 41,2%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что если тенденция снижения заболеваемости в Петербурге сохранится в течение следующей недели, возможно, власти отменят некоторые ограничения.