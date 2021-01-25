Кардиолог объяснил, когда можно вызывать «скорую» при проблемах с давлением

Заведующий первым кардиологическим отделением столичного Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал, в каких случаях необходимо вызывать медиков при проблемах с артериальным давлением.
Специалист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что бригаду скорой помощи нужно вызывать, если давление не снизилось в течение полутора часов после приема скоропомощных препаратов.
По словам Иванова, в таком случае может понадобиться быстрое вмешательство и более «агрессивная» терапия для снижения артериального давления.
Также кардиолог призвал россиян «не шутить» с болью в области сердца — если болезненные ощущения не проходят через 15 минут после приема лекарств, то следует вызвать медиков.
«Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, здесь действует правило золотого получаса», — подчеркнул Иванов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше половины россиян приходят к врачам, когда болезнь уже запущена.