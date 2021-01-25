Коронавирус стал причиной смерти еще 59 жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге за последние сутки скончались 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Согласно утренним данным оперативного штаба по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в стране, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Петербурге стали 9374 пациента. Общее число выздоровевших от ковида превысило 209,6 тыс. человек, из них за минувшие сутки — 899 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных.