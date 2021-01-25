Коронавирус стал причиной смерти еще 59 жителей Петербурга

Коронавирус стал причиной смерти еще 59 жителей Петербурга
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге за последние сутки скончались 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Согласно утренним данным оперативного штаба по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в стране, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Петербурге стали 9374 пациента. Общее число выздоровевших от ковида превысило 209,6 тыс. человек, из них за минувшие сутки — 899 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб оперштаб смерти от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертность от коронавируса в Петербурге идет на спад
Страх может увеличить риск заражения коронавирусом
Вонзивший ножницы в глаз другу петербуржец получил условный срок
Суд приговорил жителя Петербурга к семи годам строгого режима за убийство ...
За неделю с улиц Петербурга вывезли почти 100 тысяч кубометров снега
ДТП на Володарском мосту спровоцировало пробку
Российские ученые первыми показали, как выглядит британский штамм коронавируса
На пересечении Тимуровской и Брянцева автобус попал в ДТП