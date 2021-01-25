Смертность от коронавируса в Петербурге идет на спад

Смертность от коронавируса в Петербурге идет на спад
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: Мосгорздрав

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали смерти 59 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. Днем ранее число летальных исходов, зарегистрированных за сутки, было на два больше.

Статистика по суточной смертности начинает снижаться и по всей стране. За минувшие сутки в России подтвердили 456 смертей от коронавирусной инфекции. Лидером статистики вновь стала столица, где нашли еще 61 смерть (накануне их было 74). Северная столица находится на втором месте по суточной летальности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса.

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