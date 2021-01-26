В Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться коронавирусом от вакцин

Замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеть коронавирусом после введения вакцин против коронавируса «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нельзя.

Он отметил, что при введении ослабленного вируса, как в вакцине «КовиВак» Центра имени Чумакова, действительно моделируется процесс легкого течения заболевания. При выработке антител может наблюдаться повышение температуры, сообщает rg.ru.

Если вы перенесли COVID-19 и иммунитет снизился, то наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной Центра имени Чумакова. «Она дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», — отметил Горелов.

С начала пандемии в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заболеть коронавирусом после введения вакцин против коронавируса «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нельзя.