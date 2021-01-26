Более 19 тыс. петербуржцев сдали тесты на коронавирус за сутки

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 19072 человека.

Обработано 5522 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщили утром 26 января в администрации Петербурга.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1183 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 пациента, умерли 69 918 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.