Вакцинироваться ли переболевшим Covid-19: эксперты спорят

Антитела после перенесенного заболевания и прививки, считают некоторые врачи и ученые, могут различаться. А они, как известно, препятствуют повторному заражению. Отсюда возникает вопрос: когда лучше вакцинироваться и стоит ли делать это сразу после ковида. Gazeta.SPb рассказывает, что по этому поводу говорят разные эксперты и ведомства.

Врачи-волонтеры проекта «Просто спросить о Covid-19«, который работает под эгидой Фонда медицинских решений «Не напрасно!», считают что после перенесенного коронавируса у человека формируется естественный иммунитет, а вопрос о вакцинации решается после определения в крови антител.

«Но тест на их наличие (и, возможно, количество — прим. ред.) стоит сдать через полгода после перенесённой инфекции и принимать решение вместе со своим лечащим врачом. Пока вы в прививке не нуждаетесь», — подсказали корреспонденту Gazeta.SPb после того, как он обратился к специалистам онлайн-сервиса.

Однако бывает, что антитела у перенесших Covid-19 либо вовсе не вырабатываются, либо оказываются не той «специфичности», считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова призывает воздержаться от прививки даже при снижении уровня антител почти до нуля. По ее словам, в России зарегистрированы единичные случаи повторного заражения. При этом не ясно, что могло стать причиной — легкое течение заболевания во время первой волны, ошибочная постановка диагноза или ложные результаты тестов.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов настаивает, что переболевшие коронавирусом могут не беспокоиться о прививке до осени.

А научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что прививаться от Covid-19 можно тогда, когда количество антител снижается до показателей «серой зоны» (результат теста и не положительный, и не отрицательный — прим. ред.). При этом проверять их уровень следует раз в полтора месяца.

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, профессор, иммунолог Сусанна Харит полагает, что перед вакцинацией не нужно сдавать тест на количество антител, поскольку, если они есть, то прививка либо увеличит их уровень, либо не изменит, если он очень высокий.

Как бы то ни было, к вакцинации от коронавируса нужно подходить ответственно. Напомним, что с 18 января в России проходит массовая прививочная кампания. Это значит, что пойти на процедуру теперь может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний в анамнезе.

Отметим, что в Петербурге работают уже 88 пунктов вакцинации против короновируса. А опасную инфекцию за последние сутки подхватили 1 510 горожан.