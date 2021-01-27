Ленобласть просит у Минздрава увеличить поставки вакцины от коронавируса

Ленобласть просит у Минздрава увеличить поставки вакцины от коронавируса
Ленобласть просит увеличить поставки вакцины от коронавируса. Фото: правительство Ленобласти

В Ленинградской области активно идет вакцинация населения от коронавирусной инфекции, и регион нуждается в дополнительных поставках препарата «Спутник V».

Как сообщили в областном правительстве, на сегодняшний день Ленобласть получила 9342 комплекта вакцины, при этом прививку поставили уже 6997 местных жителей. В последние дни вакцинацию проходят примерно по 2 тысячи человек в день.

Глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин отметил, что власти обратились в Минздрав РФ с просьбой увеличить поставки препарата в 47 регион. Медучреждения уже израсходовали 75% поставленной ранее вакцины. При этом на вакцинацию записались еще более 10 тысяч жителей.

Участие в вакцинации приняли 1166 медработников, 780 педагогов и 238 соцработников. Недавно начали ставить прививку пожилым людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Отмечается, что все, кто получил первую инъекцию, обязательно получат и вторую — запас еще есть.

При этом следующую поставку регион ждет не раньше, чем через неделю. Всех желающих привиться вносят в лист ожидания.

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