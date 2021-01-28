Генсек ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш принял участие в вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте. По словам генсека ООН, он испытывает счастье и благодарность за получение первого компонента вакцины от коронавируса. Гутерриш отметил необходимость работать над тем, чтобы все население планеты могло получить доступ к вакцине. Он подчеркнул, что в условиях пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посол Индии в России привился от COVID вакциной «Спутник V». Он заявил, что от новой болезни привилась часть сотрудников посольства Индии. Другие работники ведомства тоже в скором времени пройдут вакцинацию.