Генсек ООН привился от коронавируса

Генсек ООН привился от коронавируса
Генсек ООН вакцинировался от коронавируса. Фото: Twitter/antonioguterres

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш принял участие в вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте. По словам генсека ООН, он испытывает счастье и благодарность за получение первого компонента вакцины от коронавируса. Гутерриш отметил необходимость работать над тем, чтобы все население планеты могло получить доступ к вакцине. Он подчеркнул, что в условиях пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посол Индии в России привился от COVID вакциной «Спутник V». Он заявил, что от новой болезни привилась часть сотрудников посольства Индии. Другие работники ведомства тоже в скором времени пройдут вакцинацию.

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