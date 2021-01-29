«Пассажиравтотранс» закупит дизельное топливо на 9 млрд рублей

«Пассажиравтотранс» закупит дизельное топливо на 9 млрд рублей
Компания закупит дизельное топливо. Фото: Pixabay

Петербургская компания «Пассажиравтотранс» планирует закупить 198 млн литров дизельного топлива через сеть АЗС. Для этого потребуется 9 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на портале Госзакупок, компания планирует закупить дизельное топливо ЕВРО 5 по топливным картам с 2021 по 2024 год. Поставки бензина будут осуществляться через сеть АЗС Петербурга, где заправляются автобусы и другой крупный транспорт. Также указано, что заправки должны находиться недалеко от автопарков предприятия.

«Пассажиравтотранс» принимает заявки до 15 февраля, итоги тендера будут подведены 25 февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный выделил участок земли на строительство отеля за 1,1 млрд рублей. Постройка будет возведена на Стартовой улице, площадь здания оценивается в 15 тыс. квадратных метров.

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