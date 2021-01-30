Названы самые безопасные породы собак для аллергиков

Аллергия становится частой причиной, по которой не все могут позволить себе завести собаку. Российская кинологическая федерация составила список собак, которые с наибольшей долей вероятности подойдут аллергикам.

«Иногда из-за проблем со здоровьем приходится отказываться от своей мечты завести собаку. Аллергия на собак представляет собой реакцию организма на шерсть или определенные протеины, содержащиеся в секретах различных желез, слюне и других выделениях животного. Таким людям я бы посоветовал присмотреться к собакам, которые реже всего вызывают аллергию. Хочется отметить, что полностью гипоаллергенных собак не существует, но представители определенных пород могут снизить риск возникновения аллергии», – прокомментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если вы уже прошли обследование и получили одобрение вашего лечащего доктора, присмотритесь к следующим породам:

• шнауцеры (все разновидности по размеру);

• жесткошерстные терьеры (например вельш терьер, джек рассел терьер, жесткошерстный фокстерьер, ирландский терьер, лейкленд терьер, норвич терьер, парсон рассел терьер, скотч терьер, эрдель терьер); • жесткошерстные таксы (все разновидности по размеру); • немецкий дратхаар; • брюссельский гриффон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что служебные собаки, которые ищут коронавирус у пассажиров по прибытии в аэропорт Хельсинки, показали почти стопроцентную эффективность. Как сообщает РИА Новости, специалисты утверждают, что животные способны выявлять коронавирус у человека намного быстрее, чем ПЦР-тесты.