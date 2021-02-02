За сутки смертность от коронавируса в Петербурге увеличилась на 65 человек

Во вторник, 2 февраля, федеральный оперативный штаб уведомил, что суточная смертность от коронавируса в Северной столице опять увеличилась.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция стала причиной гибели 65 людей. Петербург занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 74 пациента с COVID-19. Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 53 человека, то есть на 12 человек меньше.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 9 851 человек. Максимальное количество смертей было зарегистрировано в декабре 2020 года, когда за сутки было до 86 летальных случаев. В целом по России умерли от COVID 74 158 пациентов.

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