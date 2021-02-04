Власти Петербурга заявили, что пандемия COVID-19 идет на понижение

Петербургские власти призвали горожан продолжить соблюдать антиковидные меры и ограничения, чтобы сохранить тенденцию на спад заболеваемости по коронавирусу.

Как сообщает Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса, показатели ежесуточной госпитализации больных с COVID-19 говорят о том, что в августе — в период между первой и второй волнами, было в три раза меньше госпитализаций. Но в декабре их было в два раза больше.

Чтобы сохранить тренд на дальнейшее снижение пандемии петербуржцам нужно строго выполнять предписанные противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не нарушать запрет на проведение массовых мероприятий.

Массовая вакцинация от коронавируса должна закрепить эффект антикоронавирусных мер.

В настоящее время в стационарах Петербурга свободны 5 146 коек для пациентов с коронавирусом. За неделю количество заболевших, обратившихся к медикам, снизилось почти на 10%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободны 41% коек больных коронавирусом.