Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19, но из больницы ее пока не выписывают

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих уже больше месяца находится в одной из петербургских больниц из-за новой коронавирусной инфекции. Актриса получила отрицательный тест на COVID-19, но выписывать ее пока не планируют.

Об отрицательном тесте на коронавирус артистки стало известно в четверг, 4 февраля. В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что она прошла новое обследование, которое показало серьезные улучшения.

Из больницы Фрейндлих пока не выпустят – врачи продолжают наблюдать за ее состоянием. Впрочем, если положительная динамика в ее состоянии сохранится, ее скоро выпишут.

Актриса продолжает находиться в больнице №122 им. Л.Г. Соколова.

Как писала Gazeta.SPb, туда Алиса Фрейндлих попала 25 января. Изначально сообщалось, что у нее диагностирован коронавирус – некоторое время она пыталась лечиться дома.

Состояние актрисы было тяжелым. Поклонников не на шутку встревожили новости о том, что у нее поражено 80% легких. К счастью, информация не подтвердилась, но ситуация была непростой – менее 50% поражения легких. В больнице ее сразу разместили в отделении интенсивной терапии.

Вскоре в больницу попали внучка и дочь Фрейндлих. У них также диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

К середине января состояние артистки Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова оставалось стабильно тяжелым. Она пережила цитокиновый шторм. В больнице даже проводили консилиум с участием московских специалистов. Те, однако, пришли к мнению о том, что схема лечения Фрейндлих верна и внесли в нее только небольшие изменения.

К концу января поступили хорошие новости – из реанимации актрису перевели в лечебное отделение. Врачи при этом констатировали: состояние 86-летней пациентки значительно улучшилось. Ей предстояло начать курс лечебной физкультуры.