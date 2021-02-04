Часть задержанных на митингах в Петербурге привезли в Ленобласти

Часть задержанных на митингах в Петербурге привезли в Ленобласти
На Сенной площади жестко задерживали протестующих. Фото: Gazeta.SPb

Места освободили в связи с приближением выходных.

Некоторых задержанных во время несанкционированных митингов в Санкт-Петербурге были доставлены в отделы полиции Ленинградской области. Известно, что часть из них находятся теперь в Лужском районе, а другая – в Волосовском. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что места в Петербурге освобождают, так как их осталось слишком мало, а также в связи с приближением выходных. Напоминаем, что за последние две недели состоялось сразу три незаконных акции в поддержку Алексея Навального. Последняя из них прошла вечером 2 февраля после того, как был объявлен приговор оппозиционеру. В тот день было задержано более 250 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров поблагодарил силовиков, работавших на протестных акциях. Он также заявил о намерении в ближайшее время лично посетить базы правоохранительных органов в Петербурге.

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