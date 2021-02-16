Верховный суд предлагает ввести в России понятие «уголовный проступок»

Верховный суд предлагает ввести в России понятие &#171;уголовный проступок&#187;
Верховный суд предлагает ввести в России уголовный проступок. .Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Верховный суд России предложил внести в российский уголовный кодекс новые виды наказания, не связанные с лишением свободы.

Как сообщает ТАСС, речь идет об «уголовном проступке», к которому хотят относить легкие преступления, за которые УК РФ не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

Так, граждан, совершивших проступок или впервые совершивших преступление небольшой тяжести, предлагается отправлять на общественные и ограниченно оплачиваемы работы. Первая мера подразумевает, что человек будет бесплатно выполнять общественно полезные работы в свободное от работа или учебы время, а вторая — удержание 5-10% от заработной платы лица на его основной работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили выплачивать маткапитал еще одной категории граждан.

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