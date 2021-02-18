Частный самолет и более 1,3 млн рублей: в Петербурге задержали мошенников, обналичивающих маткапитал

В Северной столице следственная группа совместно с ФСБ смогла установить семь личностей, которые подозреваются в мошенничестве с использованием средств материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, оперативники смогли задержать пять жителей Волгоградской области и двух жителей Петербурга.

«В ходе обысков у них изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы, печати и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела», – говорится в сообщении.

Кроме этого, у одного из подозреваемых был обнаружен частный самолет. На данный момент решается вопрос об его изъятии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге раскрыли схему мошенничества с использованием маткапитала. Мошенники смогли привлечь более 100 клиентов через социальные сети. Только на территории Петербурга и Ленобласти ущерб составил 20 млн рублей.