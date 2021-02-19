Князь Монако запросил поставки российской вакцины «Спутник V»

Князь Монако запросил поставки российской вакцины &#171;Спутник V&#187;
Монако хочет закупить российскую вакцину от коронавируса. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Интерес Запада к вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства продолжает расти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, князь Монако Альбер II попросил наладить поставки препарата для всего населения княжества.

Глава МИД заявил в интервью РБК-ТВ, что после публикации научных оценок независимых структур на Западе были вынуждены признать, что вакцина «Спутник V» действительно эффективна.

Лавров добавил, что, тем не менее, в мире продолжаются попытки дискредитировать разработку российских ученых. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон определил Россию с Китаем в разряд тех, кто пытается выбиться в лидеры на мировой арене за счет медицинских достижений. Кроме того, как отмечает министр, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с «очень негативным подтекстом в отношении поставок российской вакцины в другие страны».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова рассказала об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в России.

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