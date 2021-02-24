Более 326 тысяч человек в мире заразились Covid-19 за сутки

Коронавирусная инфекция не сдает обороты. Только за минувшие сутки болезнь подхватили 326 тысяч человек, а общее число больных превысило 111 млн.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся за сутки составило 326 тыс. 531 человек. Скончались от инфекции – 8 тыс. 384 пациента.

Отметим, что общее число больных вирусом на данный момент составляет 111 млн 762 тыс. 965 жителей всего мира. Из них 2 млн 479 тыс. 678 пациентов скончались от болезни.

Лидерами по приросту остаются США и Индия, – более 27 млн случаев и 11 млн соответственно. На третьем месте Бразилия, – в стране выявлено более 10 млн больных коронавирусом.

Россия находится на четвертом месте. Показатели по больным перешагнули за 4 млн человек. Пятое место за Великобританией, которая может обогнать Россию из-за нового штамма.

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