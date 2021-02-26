В Петербурге мужчина выкинул брата-близнеца из окна

В Петербурге мужчина выкинул брата-близнеца из окна
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга мужчина выкинул из окна брата-близнеца.

Инцидент произошел в 15:44. Под окнами дома №48, корпус 3, по улице Тельмана врачи скорой обнаружили 39-летнего мужчину в множественными травмами. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.

В квартире, где проживал пострадавший, был задержан подозреваемый. Им оказался брат-близнец, неработающий. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 17 февраля во Фрунзенском районе Петербурга молодая девушка выпала из окна четвертого этажа жилого дома и выжила. Со слов очевидцев, около 22 часов вечера девушка 20-22 лет на вид выпала из окна четвертого этажа. Ее нашли под окнами, рядом лежала москитная сетка.

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