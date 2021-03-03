Громкие сирены и сигнал «Внимание всем!» испугали петербуржцев

Сегодня утром, 3 марта, в Петербурге проверили городскую систему оповещения. По всему городу прозвучали громкие сирены.

Во всех районах Северной столицы в 10:37 включили сигнал «Внимание всем!». Его можно было услышать на улице, в метро, по радио и телевидению. Громкоговорители работали в течение трех минут.

В МЧС петербуржцев заранее предупреждали о сиренах и просили сохранять спокойствие: это плановая проверка, которая проводится два раза в год. Но многие горожане не знали об этом и не на шутку перепугались.

«Быстрая такая война получилась — на несколько минут всего», — пишут жители города в соцсетях.

Многие также возмутились, что проверка проводится в утреннее время: «А почему нельзя провести это после обеда или вечером, а не когда ещё люди спят? Что ж за садизм такой неискоренимый?».

«Первый акт «говорилки» проспала, проснулась от сирены. Не до конца очнувшийся мозг подсовывает варианты — хватай документы и тушенку, нацепляй штаны, беги в подвал. Доброе утро!», — поделилась впечатлениями одна из пользовательниц.

Добавим, что следующая проверка системы оповещения запланирована на 6 октября текущего года.

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