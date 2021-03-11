«Все будет максимально открыто»: сенатор Перминов рассказал о процедуре праймериз «Единой России» в Ленобласти

&#171;Все будет максимально открыто&#187;: сенатор Перминов рассказал о процедуре праймериз &#171;Единой России&#187; в Ленобласти
Заместитель секретаря Генсовета Единой России, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. Фото: правительство Ленинградской области

Заместитель секретаря Генерального совета Единой России, член Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов принял участие в заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

В ходе совещания, в частности, обсуждалось создание организационного комитета по предварительному голосованию за выдвиженцев «Единой России» на выборы в Законодательное собрание Ленобласти и Госдуму РФ. Как отметил Перминов, в преддверии открытого выдвижения своих кандидатов (праймериз), партия намерена представлять гражданам все заинтересованные стороны и лица, чтобы сделать процедуру максимально открытой.

Кроме того, подчеркнул сенатор в беседе с Online47, «Единая Россия» постарается максимально расширить интерес избирателей у предварительному голосованию, сохраняя открытость и прозрачность кампании, а также готовность к постоянному диалогу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию откладывается.

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