Большинство мужчин против введения четырехдневной рабочей недели только для женщин

Респонденты отмечают, что тоже хотели бы дополнительный выходной.

Аналитики выяснили, как россияне относятся к идее введения четырехдневной рабочей недели для женщин. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе участвовали 1,6 тысяч представителей экономически активного населения страны. Выяснилось, что мужчины поддерживают инициативу в два раза реже женщин.

Многие отмечают, что дополнительный выходной нужен всем и это не должно зависеть от пола. Нашлись и те, кто выступил против введения четырехдневки – таких оказалось 24%. Молодежь в основном выступает за равноправие, а среди противников инициативы чаще встречаются те, кто зарабатывают больше 80 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Омбудсмен Москвы поддержала идею четырёхдневной рабочей недели, но только для женщин.