Ученые нашли неожиданную пользу кисломолочных продуктов для людей с повышенным давлением

Ученые нашли неожиданную пользу кисломолочных продуктов для людей с повышенным давлением
Молочные продукты могут снижать давление. Фото: pixabay.com

Кисломолочные продукты способны снижать артериальное давление. К такому выводу пришли сотрудники Центра пищевых исследований и разработок в мексиканской Соноре.

Специалисты считают, что йогурты и другие кисломолочные продукты поддерживают в нормальном состоянии микробиом кишечника. Это, в свою очередь, влияет на уровень кровяного давление. По мнению ученых, такой эффект достигается за счет того, что в кисломолочных продуктах содержатся прибиотики, биологически активные пептиды и экзополисахариды.

Ученые считают, что больше всего на состояние сердечно-сосудистой системы влияют кефир, йогурт и традиционный шведский продукт filmjölk.

Специалисты полагают, что такие выводы во внимание стоит принять производителям пищевых продуктов питания. Новые данные могли при пригодиться при изготовлении кисломолочных продуктов, которые будут предназначены для снижения артериального давления.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что мексиканские ученые нашли древнейшую крылатую акулу.

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