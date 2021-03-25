Петербурженка взыскала с «Пассажиравтотранса» 100 тысяч за падение в автобусе

Пассажирка упала, когда автобус отъезжал от остановки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пассажирка упала, когда автобус отъезжал от остановки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Невский районный суд взыскал с петербургского предприятия «Пассажиравтотранс» компенсацию морального вреда в пользу упавшей пассажирки автобуса.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, петербурженка рассчитывала получить компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

Инцидент случился 23 февраля 2019 года на улице Латышских Стрелков. Было установлено, что пассажирка упала в салоне, когда автобус начал отъезжать от остановки. В результате она получила тяжелые травмы. По мнению потерпевшей, это произошло из-за водителя, который применил «неправильные приемы управления автобусом».

Представитель «Пассажиравтотранса» посчитал, что размер запрашиваемой компенсации слишком большой, поскольку водитель не виноват в причинении вреда пассажирке.

Экспертиза не нашла нарушений в действиях водителя, поскольку он не мог предотвратить ее падение.

В итоге суд взыскал с предприятия в пользу пассажирки компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

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