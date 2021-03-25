Белорусам дали административный арест за пикеты в Петербурге в поддержку протестующих на родине

Белорусам дали административный арест за пикеты в Петербурге в поддержку протестующих на родине
Суд назначил иностранцам - двум женщинам и двум мужчинам - административные аресты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге под административный арест отправили четырех граждан Белоруссии, которые пикетами поддерживали своих соотечественников, протестующих на родине.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, 24 января граждане проводили пикетирование у дома №33 по Морской набережной. При этом они не подали соответствующее уведомление.

Белорусы провели акцию с целью публичного выражения мнения и поддержки участников протестов в родной стране. Всего там собралось на Морской набережной собралось 14 человек с бело-красно-белыми флагами.

Василеостровский районный суд назначил иностранцам — двум женщинам и двум мужчинам — административные аресты на срок от 2 до 7 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января.

белоруссия новости СПб пикеты протесты суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спрос на отели Петербурга вырос на четверть из-за программы кэшбека
Собянин заявил о вакцинации около 1 млн человек в Москве
Весной в Петербурге может начаться третья волна коронавируса
Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с пятью странами
С 1 апреля из Петербурга запустят дополнительные электрички в пригороды и ...
В Петербурге умерла заслуженная артистка РФ Лиана Жвания
Силовики нагрянули с обысками в филиал АО «РЖДстрой»
Белорусам дали административный арест за пикеты в Петербурге в поддержку ...