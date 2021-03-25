Белорусам дали административный арест за пикеты в Петербурге в поддержку протестующих на родине

В Петербурге под административный арест отправили четырех граждан Белоруссии, которые пикетами поддерживали своих соотечественников, протестующих на родине.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, 24 января граждане проводили пикетирование у дома №33 по Морской набережной. При этом они не подали соответствующее уведомление.

Белорусы провели акцию с целью публичного выражения мнения и поддержки участников протестов в родной стране. Всего там собралось на Морской набережной собралось 14 человек с бело-красно-белыми флагами.

Василеостровский районный суд назначил иностранцам — двум женщинам и двум мужчинам — административные аресты на срок от 2 до 7 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января.